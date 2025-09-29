Руководитель "Облкоммунэнерго" объявлен в розыск

Объявлен в розыск генеральный директор "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов.

Об этом сообщил источник "Ъ-Урал". Буданов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры об изъятии активов у бизнесменов Алексея Боброва (проходит обвиняемым по делу о мошенничестве) и Артёма Бикова.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-05 гг., и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова (бывший заместитель губернатора Свердловской области).