"ОТСК" опубликовала свою позицию по обвинениям, предъявленным Татьяне Черных и Алексею Боброву

"Объединенная теплоснабжающая компания" опубликовала свою позицию по обвинениям, предъявленным Татьяне Черных и Алексею Боброву, передает корреспондент Накануне.RU.

24 сентября Верх-Исетским районным судом принято решение об избрании меры пресечения Татьяне Черных и Алексею Боброву. В обоснование предъявленного обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 млн рублей.

При этом ни Татьяне Черных, ни Алексею Боброву не вменяется хищение или присвоение субсидий либо нецелевое их расходование. Следствие ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного АО "ОТСК" тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала. А в части расходования выделенных денег претензии правоохранителей заключаются в том, что средства были потрачены предприятием на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

В компании сообщают, что топливо и ресурсы приобретаются либо по регулируемым ценам, либо на основании открытых конкурсных процедур. Основными поставщиками "ОТСК" являются "Уралсевергаз", "Т Плюс". Однако тарифного источника на покрытие расходов коммунального предприятия за приобретенные ресурсы недостаточно.

Деятельность предприятия критически недофинансируется, так как тариф для населения, устанавливаемый региональной энергетической комиссией, не покрывает реальных расходов на заработную плату, ремонты, топливо и другие. Подобная ситуация в целом характерна для компаний теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чтобы удерживать тарифы, общепринятой практикой региональных правительств является выделение субсидий предприятиям ЖКХ для покрытия разницы между тарифом и реальными расходами коммунальщиков. Свердловская область в этом плане ничем не отличается от других регионов Урала и страны.

Таким образом, при тарифах, которые не покрывают эксплуатационные затраты предприятия, субсидии необходимы для нормального, безаварийного прохождения отопительного сезона, ведь без оплаты горючего к его началу невозможно запустить котельные.

"ОТСК" образовано в 2013 году, является дочерним обществом "Облкоммунэнерго", в котором блокирующий пакет акций принадлежит Правительству Свердловской области. Представители правительства входят в Совет директоров "Облкоммунэнерго".

"ОТСК" неоднократно обращалось в Правительство Свердловской области с вопросом о поиске путей нормализации тарифов, представляло документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов и отсутствие достаточных источников для их финансирования. Среди прочего предоставлялись аудиторские заключения, акты ревизионных проверок, заключения независимых экспертов о неблагополучном финансовом состоянии предприятия и другие документы.

С 2022 года правительство Свердловской области ежегодно принимало решение о дополнительном финансировании "ОТСК" из областного бюджета в виде субсидий. За 2022-2023 годы их размер составил 508 млн рублей. Субсидии носили целевой характер и подлежали проверке и оценке Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Механизм субсидий сам по себе законен, а их расходование подконтрольно надзорным органам. Все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств следствию представлены.

"ОТСК" особо подчеркивает, что дивиденды обществом не выплачивались, таким образом, за исключением операционной деятельности, деньги предприятия никуда больше не направлялись, и тем более, их никак, в том числе в качестве заработной платы, не могли получить Татьяна Черных и Алексей Бобров.

В компании также сообщают, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своих показаниях подтверждает недостаточность тарифов и плачевное финансовое состояние "ОТСК", а также тот факт, что предприятие неоднократно обращалось с инициативами по нормализации тарифа. В "ОТСК" заявляют, что не соответствует действительности, что Министерство энергетики и ЖКХ было введено в заблуждение о необходимости субсидий, и что вызывает интерес, как могло это стать возможным, если на предприятии постоянно проводились финансовые аудиты и экспертизы, результаты которых передавались в ведомство. В "ОТСК" заявляют, что показания Николая Смирнова якобы могут быть обусловлены его желанием избежать уголовного преследования за совершенные им деяния.

В компании заявили, что согласны с позицией Татьяны Черных, заявившей, что показания Смирнова - просто слова человека, а если стоит вопрос в законности получения и расходования субсидий, надо исследовать документы.

В компании утверждают, что следствие по такого рода делам всегда истребует меру пресечения для подозреваемых, что и было сделано в деле о расследовании законности выделения субсидий "ОТСК". При этом "ОТСК" выражает уверенность, что следствию не составит труда, руководствуясь своим опытом и профессионализмом, проверить все полученные документы. Более того, в таких случаях всегда проводится следственная экспертиза, которая, скорее всего, уже назначена, и выводы которой будут сделаны на основании счетов и платежных документов, а не голословных утверждений.