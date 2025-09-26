"ОТСК" опубликовала свою позицию по обвинениям, предъявленным Татьяне Черных и Алексею Боброву

26 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"ОТСК" опубликовала свою позицию по обвинениям, предъявленным Татьяне Черных и Алексею Боброву

"Объединенная теплоснабжающая компания" опубликовала свою позицию по обвинениям, предъявленным Татьяне Черных и Алексею Боброву, передает корреспондент Накануне.RU.

24 сентября Верх-Исетским районным судом принято решение об избрании меры пресечения Татьяне Черных и Алексею Боброву. В обоснование предъявленного обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) следствие ссылается на неправомерность получения и расходования субсидий в размере 508 млн рублей.

При этом ни Татьяне Черных, ни Алексею Боброву не вменяется хищение или присвоение субсидий либо нецелевое их расходование. Следствие ставит под сомнение правомерность получения субсидии, полагая, что установленного АО "ОТСК" тарифа было достаточно для осуществления деятельности предприятия и необходимость в субсидии отсутствовала. А в части расходования выделенных денег претензии правоохранителей заключаются в том, что средства были потрачены предприятием на погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

В компании сообщают, что топливо и ресурсы приобретаются либо по регулируемым ценам, либо на основании открытых конкурсных процедур. Основными поставщиками "ОТСК" являются "Уралсевергаз", "Т Плюс". Однако тарифного источника на покрытие расходов коммунального предприятия за приобретенные ресурсы недостаточно.

Деятельность предприятия критически недофинансируется, так как тариф для населения, устанавливаемый региональной энергетической комиссией, не покрывает реальных расходов на заработную плату, ремонты, топливо и другие. Подобная ситуация в целом характерна для компаний теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Чтобы удерживать тарифы, общепринятой практикой региональных правительств является выделение субсидий предприятиям ЖКХ для покрытия разницы между тарифом и реальными расходами коммунальщиков. Свердловская область в этом плане ничем не отличается от других регионов Урала и страны.

Таким образом, при тарифах, которые не покрывают эксплуатационные затраты предприятия, субсидии необходимы для нормального, безаварийного прохождения отопительного сезона, ведь без оплаты горючего к его началу невозможно запустить котельные.

Алексей Бобров в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

"ОТСК" образовано в 2013 году, является дочерним обществом "Облкоммунэнерго", в котором блокирующий пакет акций принадлежит Правительству Свердловской области. Представители правительства входят в Совет директоров "Облкоммунэнерго".

"ОТСК" неоднократно обращалось в Правительство Свердловской области с вопросом о поиске путей нормализации тарифов, представляло документы, подтверждающие экономическую обоснованность расходов и отсутствие достаточных источников для их финансирования. Среди прочего предоставлялись аудиторские заключения, акты ревизионных проверок, заключения независимых экспертов о неблагополучном финансовом состоянии предприятия и другие документы.

С 2022 года правительство Свердловской области ежегодно принимало решение о дополнительном финансировании "ОТСК" из областного бюджета в виде субсидий. За 2022-2023 годы их размер составил 508 млн рублей. Субсидии носили целевой характер и подлежали проверке и оценке Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области. Механизм субсидий сам по себе законен, а их расходование подконтрольно надзорным органам. Все документальные доказательства целевого расходования выделенных средств следствию представлены.

"ОТСК" особо подчеркивает, что дивиденды обществом не выплачивались, таким образом, за исключением операционной деятельности, деньги предприятия никуда больше не направлялись, и тем более, их никак, в том числе в качестве заработной платы, не могли получить Татьяна Черных и Алексей Бобров.

В компании также сообщают, что бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в своих показаниях подтверждает недостаточность тарифов и плачевное финансовое состояние "ОТСК", а также тот факт, что предприятие неоднократно обращалось с инициативами по нормализации тарифа. В "ОТСК" заявляют, что не соответствует действительности, что Министерство энергетики и ЖКХ было введено в заблуждение о необходимости субсидий, и что вызывает интерес, как могло это стать возможным, если на предприятии постоянно проводились финансовые аудиты и экспертизы, результаты которых передавались в ведомство. В "ОТСК" заявляют, что показания Николая Смирнова якобы могут быть обусловлены его желанием избежать уголовного преследования за совершенные им деяния.

Татьяна Черных в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

В компании заявили, что согласны с позицией Татьяны Черных, заявившей, что показания Смирнова - просто слова человека, а если стоит вопрос в законности получения и расходования субсидий, надо исследовать документы.

В компании утверждают, что следствие по такого рода делам всегда истребует меру пресечения для подозреваемых, что и было сделано в деле о расследовании законности выделения субсидий "ОТСК". При этом "ОТСК" выражает уверенность, что следствию не составит труда, руководствуясь своим опытом и профессионализмом, проверить все полученные документы. Более того, в таких случаях всегда проводится следственная экспертиза, которая, скорее всего, уже назначена, и выводы которой будут сделаны на основании счетов и платежных документов, а не голословных утверждений.

Теги: Татьяна Черных, Алексей Бобров, Объединенная теплоснабжающая компания, Облкоммунэнерго, суд, арест


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.09.2025 15:45 Мск В Екатеринбурге суд со второй попытки арестовал фигуранта дела "Облкоммунэнерго"
Ранее 26.09.2025 14:27 Мск В Екатеринбурге фигурант дела "Облкоммунэнерго" вышел на свободу
Ранее 26.09.2025 09:38 Мск Ответчиками по делу "Корпорации СТС" стали "коммунальные короли" из Нижневартовска
Ранее 26.09.2025 08:50 Мск Чемезов заявил, что сам решил уйти с поста вице-губернатора
Ранее 25.09.2025 20:28 Мск Вице-губернатор Олег Чемезов покидает свердловское правительство
Ранее 25.09.2025 19:25 Мск "Энергосбыт плюс" настаивает на банкротстве "дочки" "Облкоммунэнерго"
Ранее 24.09.2025 18:25 Мск Суд арестовал уральского олигарха с австрийским гражданством
Ранее 24.09.2025 16:39 Мск Гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных отправили в СИЗО
Ранее 24.09.2025 14:38 Мск Суд не стал отправлять под арест еще одного фигуранта дела "Облкоммунэнерго"
Ранее 24.09.2025 13:29 Мск Суд не стал арестовывать руководителя дочерней компании "Облкоммунэнерго"
Ранее 24.09.2025 13:00 Мск Топ-менеджеров "Корпорации СТС" заподозрили в создании ОПГ. Их "сдал" бывший министр
Ранее 24.09.2025 07:48 Мск После задержания Боброва "Корпорация СТС" согласилась отдать "Облкоммунэнерго"
Ранее 23.09.2025 14:15 Мск Уральского олигарха с австрийским гражданством задержали силовики
Ранее 22.09.2025 15:00 Мск Клиенты банка "Агромпромкредит" испытывают трудности с доступом к средствам после иска Генпрокуратуры
Ранее 22.09.2025 09:39 Мск Суд по делу о национализации "Облкоммунэнерго" пройдет в закрытом режиме
Ранее 22.09.2025 09:07 Мск Экс-супругу свердловского вице-губернатора Ирину Чемезову отправили под домашний арест
Ранее 22.09.2025 08:33 Мск В офис "Облкоммунэнерго" в Екатеринбурге пришли силовики
Ранее 18.09.2025 19:31 Мск Количество третьих лиц в деле олигархов Боброва и Бикова возросло с 25 до 116
Ранее 18.09.2025 18:37 Мск Юридическое лицо Ura.ru попало под арест по иску Генеральной прокуратуры РФ
Ранее 18.09.2025 16:27 Мск СУМК, которой принадлежит Ura.RU, включили третьим лицом в дело олигархов Боброва и Бикова
Ранее 17.09.2025 10:35 Мск Супруга и. о. вице-губернатора Чемезова опровергла связь ее отеля в Черногории с ВСУ
Ранее 16.09.2025 21:11 Мск Защита свердловского вице-губернатора Олега Чемезова оспаривает арест его счетов
Ранее 16.09.2025 09:51 Мск "Арестовали все счета, не мог купить еду детям": свердловский вице-губернатор – об иске Генпрокуратуры
Ранее 15.09.2025 11:33 Мск Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих свердловских чиновников
Ранее 15.09.2025 10:46 Мск Генпрокуратура потребовала национализировать активы близких к Куйвашеву олигархов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети