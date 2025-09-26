Ответчиками по делу "Корпорации СТС" стали "коммунальные короли" из Нижневартовска

В деле об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва появились новые фигуранты, но уже из ХМАО-Югры. Соответствующая информация появилась в материалах дела.

В "команду" ответчиков включили Павла и Юрия Елиных, которые, как сообщает ЕАН со ссылкой на материалы дела, контролируют электрические сети Нижневартовска, сбытовую компанию и несколько управляющих компаний города. В целом же количество лиц и компаний, фигурирующих в иске Генпрокуратуры, выросло с 14 и 20 до 33 и 106 соответственно.

Напомним, также Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры в Свердловской области стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и экс-вице-губернатора Олега Чемезова, чью жену недавно поместили под домашний арест по делу о мошенничестве.