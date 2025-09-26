Чемезов заявил, что сам решил уйти с поста вице-губернатора

Олег Чемезов заявил, что самостоятельно решил покинуть пост вице-губернатора Свердловской области. Ни о каком принудительном увольнении, по его словам, речи не идет.

"Я написал заявление по собственному желанию. Выборы проведены и пришло время заняться семейными вопросами", - заявил он Ural Mash.

Напомним, что вчера губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ об уходе Чемезова из регионального правительства.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры по национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр ЖКХ) и Олега Чемезова.

Накануне стало известно, что бывшую жену Чемезова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.