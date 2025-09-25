Вице-губернатор Олег Чемезов покидает свердловское правительство

Губернатор Свердловской Денис Паслер подписал указ об уходе с поста вице-губернатора региона Олега Чемезова. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Указом губернатора Олег Чемезов освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области с 25 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Причины увольнения не сообщаются.

Ранее общественность потрясла новость об иске Генпрокуратуры на национализацию активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Речь идет, в том числе, и о возвращении в собственность государства основного коммунального актива региона — АО "Облкоммунэнерго", которое ранее перешло под контроль "Корпорации СТС", связанной с олигархами Биковым и Бобровым.

Надзорное ведомство настаивает, что доступ Бикова и Боброва к объектам энергетической инфраструктуры стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах. Кроме того, для передачи активов предпринимателям использовались контакты с бывшими региональными министрами Алексеем Пьянковым и Николаем Смирновым, а также замгубернатора Олегом Чемезовым.

Накануне стало известно, что бывшую жену последнего отправили под домашний арест по делу о мошенничестве.