Суд не стал отправлять под арест еще одного фигуранта дела "Облкоммунэнерго"

Бывшему гендиректору дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Антону Боликову продлили срок задержания на 72 часа, до 27 сентября, для предоставления следствием дополнительных материалов.

Решение принял Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. С ходатайством о продлении срока задержания выступил представитель прокуратуры, тогда как следствие просило об аресте Боликова.

Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства предприятия "Облкоммунэнерго", подконтрольного "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. 23 сентября силовики задержали акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова.

Они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. Показания на подозреваемых дал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам находится под арестом.

Сегодня суд также не стал арестовывать гендиректора "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова, ему тоже продлили срок задержания.