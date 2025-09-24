Суд не стал арестовывать гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго"

Суд не стал арестовывать гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на то, что следствие настаивало на изоляции Носкова от общества в связи с участием в деятельности ОПГ, прокуратура вышла с ходатайством лишь о продлении срока задержания на 72 часа, до 27 сентября, по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере.

15 сентября стало известно, что Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства предприятия "Облкоммунэнерго", подконтрольного "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва.

23 сентября силовики задержали акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя "Объединенной теплоснабжающей компании" Антона Боликова. Речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений с властями Свердловской области.

Показания по делу дал экс-министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Николай Смирнов, который сам находится под арестом.