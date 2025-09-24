Топ-менеджеров "Корпорации СТС" заподозрили в создании ОПГ. Их "сдал" бывший министр

В Екатеринбурге начали избирать меру пресечения для руководителей компаний, входящих в "Корпорацию СТС". Ранее Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства предприятия "Облкоммунэнерго", подконтрольного "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва.

Вчера стало известно о задержании акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва, гендиректора "Корпорации СТС" Татьяны Черных, исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего руководителя компании Антона Боликова. По словам источника, речь идет о мошенничестве с их стороны, а именно о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.

Представитель следствия, выступавший сегодня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга на заседании по избранию меры пресечения для Артема Носкова, заявил, что он подозревается в участии в деятельности ОПГ. Судья также сказала, что он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

"Подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое подразумевается наказание сроком до 10 лет, — заявил представитель следствия. — Также, согласно рапорту оперуполномоченного, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, у него имеются обширные связи в криминальном мире. Может оказать давление на подозреваемых, которые были ему подчинены в связи с занимаемой им должностью. Также подозревается в совершении преступления в составе ОПГ, члены которой не до конца установлены. В случае избрания меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, подозреваемые могут выработать единую позицию и согласовать дальнейшие действия", — заявил представитель следствия.

На заседании также выяснилось, что по делу допрашивали экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Судья сказала, что он дал подробные показания, рассказал о механизме получения субсидии.

Следствие ходатайствовало о заключении Артема Носкова под стражу до 16 ноября, на 1 месяц и 25 дней.