24 Сентября 2025
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал уральского олигарха с австрийским гражданством

Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для акционера "Корпорации СТС" Алексея Боброва. Его отправили в СИЗО до 15 ноября.

Боброва и других топ-менеджеров "Корпорации СТС" и аффилированных с ней компаний задержали 23 сентября. Все задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, речь может идти о деятельности целой ОПГ. Следствие считает, что преступные схемы связаны с концессионными соглашениями с властями Свердловской области и выделением субсидий из бюджета. Показания на подозреваемых дал экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который сам находится под домашним арестом.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, в начале заседания Бобров был весел и улыбался. Он заявил, что у него российское гражданство. При этом он с трудом вспомнил возраст своих детей, а адрес регистрации и вовсе не смог вспомнить. Когда судья зачитала ему адрес из протокола, он сказал: "Скорей всего, так".

Следователь заявил, что Бобров обвиняется в тяжком преступлении, он может оказать давление на свидетелей и скрыться. По данным следствия, супруга и дети Боброва живут за границей, и он сам может уехать из России. Также следователь заявил, что у Боброва есть связи в криминальном мире. Как выяснилось, Боброва подозревают в том, что он и другие участники группы ввели в заблуждение свердловское минЖКХ, и "Объединенной теплоснабжающей компании" из средств регионального бюджета была выделена субсидия в 508 млн рублей на модернизацию инфраструктуры, а часть средств была направлена на другие нужды.

Алексей Бобров(2025)|Фото: Накануне.RU

Алексей Бобров(2025)|Фото: Накануне.RU

Сам Бобров вину не признал. Он заявил, что готов являться по первому вызову следователя, и если ему изберут домашний арест, он будет проживать в Екатеринбурге, скрываться никуда не собирается. По его словам, он живет в Москве, но 82-летняя мама - в Екатеринбурге, и за ней надо ухаживать.

По словам адвоката, Бобров якобы помогал в закупке дронов и квадроциклов для СВО и он "является настоящим патриотом родины". Адвокат просил отправить подзащитного под домашний арест.

К тому моменту, как судья уходила в совещательную комнату, Бобров заметно погрустнел и уже не улыбался, как раньше. В итоге Бобров отправлен в СИЗО до 15 ноября.

В СИЗО сегодня также отправили гендиректора "Корпорации СТС" Татьяну Черных, а вот исполняющего обязанности гендиректора дочерней компании "Облкоммунэнерго" (аффилирована с корпорацией) - "Объединенной теплоснабжающей компании" Артема Носкова и бывшего гендиректора этой компании Антона Боликова заключать под стражу не стали - им продлили срок задержания на 72 часа.

Татьяна Черных(2025)|Фото: Накануне.RU

Артем Носков(2025)|Фото: Накануне.RU

Антон Боликов(2025)|Фото: Накануне.RU

Ранее Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой стали бывший советник главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. Также ведомство требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева. Всего в деле насчитывается больше сотни участников.

Как указано в иске, доходы от продажи коммунальных ресурсов бизнесмены Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводили на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, откуда активно инвестировали в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов. Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".

Известно, что Алексей Бобров имеет двойное гражданство Австрии, он признавал это сам. Генпрокуратура считает, что гражданство Австрии имеет и Артем Биков, однако адвокаты это отрицают.

Сегодня стало известно, что "Корпорация СТС" готова согласиться с требованиями Генпрокуратуры о национализации АО "Облкоммунэнерго". Соответствующее заявление было сделано на следующий день после задержания Боброва.

Теги: Бобров, суд, арест, Генпрокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

