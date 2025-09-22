В офис "Облкоммунэнерго" в Екатеринбурге пришли силовики

Сегодня утром, буквально за час до предварительного заседания по иску Генпрокуратуры о национализации активов олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва, в главный офис "Облкоммунэнерго" пришли силовики.



Как передает 66.RU со ссылкой на осведомленный источник, в офисе на улице Чапаева в Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии проводят следственные действия.



Представитель пресс-службы компании в это время присутствует на суде по иску о национализации "Облкоммунэнерго", но ситуацию комментировать отказывается, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Генпрокуратура России подала иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об обращении в доход РФ крупной энергокомпании в Свердловской области - "Облкоммунэнерго", фактическими владельцами которой являются бывший советник экс-главы корпорации РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Алексей Бобров. По иску были приняты обеспечительные меры.

В иске Генпрокуратура требует обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО", а также акции и доли еще в 80 компаниях. Ответчиками в иске также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры Свердловской области Алексей Пьянков и Николай Смирнов.