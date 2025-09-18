СУМК, которой принадлежит Ura.RU, включили третьим лицом в дело олигархов Боброва и Бикова

ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания", которая принадлежит издание Ura.RU, внесли в список третьих лиц по делу о национализации бизнеса олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова. Соответствующая информация появилась в карточке на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Как Накануне.RU рассказала главный редактор Ura.RU Диана Козлова, сегодня сотрудникам объявили, что СУМК привлечена как третье лицо.

Детали не сообщаются, но, по некоторым данным, сотрудники редакции получали зарплату через банк "Агропромкредит", который связывают с Бобровым и Биковым.