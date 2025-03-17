"Суперджет" с российским двигателем ПД-8 совершил первый полёт

Совершил свой первый полёт опытный образец "Суперджета" с отечественными двигателями ПД-8. Он прошёл в Комсомольске-на-Амуре.

Полёт выполнили летчики-испытатели Дмитрий Деменев, Игорь Гревцев и бортовой оператор Максим Грюканов. Самолёт находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты 3 км. После приземления командир экипажа сообщил, что полётное задание полностью выполнено. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полёте проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах, сообщает "Ростех".

Ранее сообщалось, что производство самолета МС-21, которое должно было начаться в 2017-м, не начнется даже в 2024-м. Оно снова переносится. Это при том, что до 2030 г. только "Аэрофлоту" "Ростех" намеревается поставить сотню МС-21.