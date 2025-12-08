Адвокат: Врачебная комиссия нашла признаки рецидива болезни арестованного экс-вице-губернатора Чемезова

Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова действительно могут освободить из СИЗО по состоянию здоровья. Как рассказала Накануне.RU его адвокат Мария Кирилова, врачебная комиссия отметила признаки рецидива заболевания обвиняемого. Лечение невозможно произвести в условиях СИЗО, из-за чего Чемезову необходимо изменить меру пресечения на не связанную с нахождением под стражей.

Напомним, адвокат сообщала, что в СИЗО Чемезов не может соблюдать предписанный врачом режим питания, не обеспечен необходимыми лекарствами и не проходит надлежащее наблюдение у врачей. Из-за этого бывший чиновник выглядит совсем плохо: бледный, медленно передвигается и еще больше похудел, что для его состояния критично.

В СИЗО Чемезов должен пробыть до 15 февраля 2026 года. До этого он находился в Екатеринбурге, но в ночь с 3 на 4 ноября его этапировали в СИЗО-7 Челябинска.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Позднее бывший министр ЖКХ Николай Смирнов рассказал о роли экс-губернатора в деле "Облкоммунэнерго".