Экс-вице-губернатор Чемезов может покинуть СИЗО после медицинского освидетельствования

Адвокат бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Мария Кирилова хочет освободить своего подзащитного из СИЗО из-за ухудшающегося самочувствия. Для этого она направила в администрацию СИЗО № 7 ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей.

"Невозможность обеспечить необходимый режим питания, обеспечение лекарственными средствами и надлежащее наблюдение врачей приводит к резкому ухудшению состояния и обострению заболеваний. Уверена, что дальнейшее содержание под стражей опасно для здоровья и жизни бывшего вице-губернатора Свердловской области", - рассказала Накануне.RU Мария Кирилова.

По ее словам, бывший чиновник выглядит совсем плохо: бледный, медленно передвигается и еще больше похудел, что для его состояния критично. Сам же Чемезов свое состояние ни с кем не обсуждает.

Напомним, что в СИЗО Чемезов должен пробыть до 15 февраля 2026 года. До этого он находился в Екатеринбурге, но в ночь с 3 на 4 ноября его этапировали в СИЗО-7 Челябинска. По словам адвоката, решение перевезти ее подзащитного подальше от близких, защитников, еще и перед праздниками было принято с целью оказать на него психологическое давление.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Тогда же в процессе всплыло имя бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Позднее бывший министр ЖКХ Николай Смирнов рассказал о роли экс-губернатора в деле "Облкоммунэнерго".