Спасатели завершили ликвидацию последствий ЧС на заводе "Пластмасс"

В Копейске завершены аварийно-спасательные работы на заводе "Пластмасс". Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

В итоговом списке жертв трагедии – 23 человека. Найдены 16 погибших, останки еще семерых предстоит идентифицировать. Специалисты продолжают следственные действия и экспертизы.

К месту происшествия были направлены силы МЧС, полиции, скорой помощи и региональных служб. Зона происшествия обследована полностью, завалы разобраны, угроза дальнейшего обрушения устранена.

Напомним, что вечером 22 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел взрыв. В результате ЧС было разрушено несколько производственных помещений, пострадали работники предприятия подрядных организаций. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет.