При взрыве на предприятии в Челябинской области погибли девять человек

По последним данным, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибло девять человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале.

"На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести", — сообщил Текслер.

Открытое горение на предприятии было полностью ликвидировано силами спасателей. В настоящее время осуществляется переход к этапу разбора образовавшихся завалов.

Название предприятия губернатор не уточняет. Предположительно, речь может идти о заводе "Пластмасс". Это крупное оборонное предприятие, которое выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. Завод также выполняет работы по утилизации устаревших боеприпасов.