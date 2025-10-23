Паслер выразил соболезнования Текслеру из-за гибели людей на предприятии в Копейске

Губернатор Свердловской области Денис Паслер направил телеграмму своему челябинскому коллеге Алексею Текслеру. Он выразил искренние соболезнования ему и жителям Челябинской области, чьи родные и близкие погибли или получили травмы в результате взрыва на местном промышленном предприятии.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, регион готов оказать необходимую поддержку в оказании медицинской помощи пострадавшим и ликвидации последствий этого чрезвычайного происшествия.

"Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе. Разделяем с Вами скорбь по погибшим. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, крепости духа, выдержки и душевных сил всем жителям региона" - отмечается в телеграмме свердловского губернатора.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске погибли 12 человек, еще семеро пострадали. Сейчас на месте ЧП проводится разбор завалов. Причины произошедшего не называются.