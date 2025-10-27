После взрыва на заводе "Пластмасс" пострадавших спецбортом МЧС доставили в Нижний Новгород

Двое пострадавших в результате взрыва в Копейске на заводе "Пластмасс" были доставлены спецбортом МЧС в Нижний Новгород для оказания высококвалифицированной помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении МЧС России.

При взрыве на предприятии пострадавшие получили травмы и нуждаются в специализированной помощи. Санитарная эвакуация была совершена на самолете Ил-76, оснащенном современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственного дыхания, кардиомониторами и специальными медицинскими модулями. В полете за состоянием пострадавших наблюдали специалисты Минздрава России.

Напомним, что 22 октября на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел взрыв. По последним данным, в списке жертв всего 23 человека из которых 13 признаны погибшими. В стационарах областной больницы и города Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие лечение проходят амбулаторно.