В Копейске семьи пострадавших в результате взрыва на заводе "Пластмасс" получат материальную поддержку

В Челябинской области завод "Пластмасс" принял решение о материальной поддержке семей пострадавших в результате взрыва на предприятии. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

Семьи сотрудников, погибших в происшествии, получат единовременную выплату в размере 10 млн рублей. Пострадавшие сотрудники завода будут получать компенсацию в зависимости от тяжести полученных травм: от 1 до 2 млн рублей. Эти меры направлены на оказание финансовой поддержки пострадавшим и их близким в сложное для них время.

Все меры поддержки будут предоставлены в кратчайшие сроки, а предприятие продолжает сотрудничать с соответствующими органами для оказания необходимой помощи.

Ранее стало известно, что 22 октября на заводе "Пластмасс" произошел взрыв. 12 человек погибли, 29 пострадали.