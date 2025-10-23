На южноуральском заводе "Пластмасс", где произошли взрывы, подтверждена гибель 12 человек

После взрыва на предприятии в Копейске подтверждена гибель 12 человек, еще семь человек пострадали, некоторым оказана амбулаторная помощь. Информации об атаке БПЛА не подтверждается. Об этом в своем telegram-канале сообщает "112".

Напомним, что на Южном Урале в ночь на 23 октября на местном заводе "Пластмасс" произошли взрывы, начался пожар. Среди заводчан были обнаружены погибшие и раненые. По словам главы региона Алексея Текслера, первые хлопки прозвучали вчера около 23:45. Местные жители услышали два громких взрыва и увидели пламя. Зазвучала сирена. Взрывы были такой силы, что их не только услышали, но и ощутили в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. У многих жителей затряслись окна и стены, сработала автосигнализация. Второй взрыв в очаге возгорания прозвучал около 01:53.

На место происшествия прибыли все оперативные службы. Была развернута работа штаба. В том числе, были подключены специалисты центра медицины катастроф, областных больниц и больниц Челябинска. Правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего.