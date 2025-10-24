Алексей Текслер навестил пострадавших после взрыва на заводе "Пластмасс"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил реанимационное отделение областной больницы, чтобы проведать пострадавших в результате взрыва на заводе "Пластмасс" в Копейске. Об этом чиновник сообщил в своем telegram-канале.

Глава региона поблагодарил медиков за работу и отметил, что состояние госпитализированных стабильно.

На сегодняшний день, по славам Текслера, шесть человек находятся в больнице, пять из них – в тяжелом состоянии. По двум пациентам – маме и дочери – решается вопрос о возможной транспортировке в Москву для дальнейшего лечения. Еще 23 человека получают амбулаторную помощь.

Текслер подчеркнул важность постоянного контроля за состоянием пострадавших и пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку пациентам и их семьям.

Напомним, что 22 октября 2025 года на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел мощный взрыв, сопровождающийся пожаром. В результате ЧП погибли 12 человек, судьба еще 11 остается неизвестной. Следственными органами ведется проверка причин происшествия, рассматривается версия нарушения требований промышленной безопасности.