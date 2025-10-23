Количество погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" увеличилось до 12 человек

Количество людей, погибших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Челябинской области увеличилось с 10 до 12. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Алексей Текслер.

"Число погибших увеличилось до 12 человек. Уточняется местонахождение еще 10 сотрудников предприятия. МЧС продолжает поисковые работы на месте происшествия.", - написал глава региона.

Ранее Минздрав сообщил о 19 пострадавших сотрудниках завода "Пластмасс". Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое переведены в ожоговое отделение городской клинической больницы №6 Челябинска, еще двое – в областную больницу.

Сегодня Текслер также объявил, что в связи с трагедией в Копейске, было принято решение отменить все развлекательные мероприятия региона. На всей территории области будут спущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям также рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.