Минздрав: На Южном Урале при взрыве на заводе "Пластмасс" пострадало 19 человек

По информации регионального минздрава, в результате взрывов на заводе "Пластмасс" в Копейске пострадало 19 человек.

Пять человек из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Двое переведены в ожоговое отделение городской клинической больницы №6 Челябинска, еще двое – в областную клиническую больницу. После стабилизации состояния планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу.

Амбулаторное лечение проходят 14 человек.

Четверо осмотрены на месте происшествия и находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести – госпитализация не потребовалась. Еще один пострадавший осмотрен на дому бригадой скорой помощи.

В настоящий момент медицинская помощь оказывается в полном объеме. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние контролируется.