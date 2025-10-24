Губернатор: Погибшие на заводе "Пластмасс" выполняли задачи СВО

Сегодня в Челябинской области объявлен день траура по погибшим в результате взрыва на заводе "Пластмасс" в Копейске. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона.

По словам главы Челябинской области Алексея Текслера, сотрудники администрации региона возложили цветы к мемориалу у проходной завода.

"Сегодня в нашем регионе день траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Почтим память погибших минутой молчания", – обратился Текслер к тем, кто пришел к мемориалу.

В этот день губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что следствие установит все причины произошедшего.

Чиновник отметил, что сегодня вместе с Копейском скорбит весь Южный Урал. В знак памяти о погибших на зданиях приспущены флаги, а учреждения культуры и спорта приостановили развлекательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 22 октября 2025 года на заводе "Пластмасс" произошел взрыв. Это крупное оборонное предприятие, которое выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. По последним данным, при взрыве подтверждена гибель 12 человек. 29 человек пострадали, из них шесть пострадавших госпитализированы, пятеро – находятся в тяжелом состоянии. В связи с трагедией губернатор Челябинской области объявил 24 октября днем траура по погибшим.