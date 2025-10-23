Число пострадавших на заводе "Пластмасс" в Челябинской области выросло до 18

Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Пластмасс" в Челябинской области выросло до 18. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По последним данным, в результате взрыва на предприятии пострадали 18 человек, из них 13 оказана амбулаторная помощь.

Ранее сообщалось, что 22 октября на предприятии произошел взрыв. На месте пожара ликвидировали открытое горение. СК РФ по региону завел дело о нарушении требований безопасности. Губернатор области Алексей Текслер уточнил, что версия с прилетом БПЛА не подтверждается.