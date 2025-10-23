Моор выразил соболезнования семьям погибших в Копейске

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью людей после взрыва на предприятии в Копейске, передает корреспондент Накануне.RU

"От имени всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Копейске Челябинской области. В результате взрыва на промышленном предприятии погибли люди. Скорбим вместе с семьями погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - написал Моор.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в Копейске выросло до 18 человек, 13 из которых получили помощь амбулаторно. Семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей региона.