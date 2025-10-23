Текслер рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на заводе "Пластмасс" в Челябинской области

В Челябинской области подтверждена гибель 10 сотрудников завода "Пластмасс", еще пять человек были госпитализированы. Их состояние стабильно тяжелое. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Южного Урала.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, два пострадавших сотрудника предприятия перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу. Одна из раненных остается в городской больнице Копейска и пока не подлежит транспортировке.

Пожар на территории завода полностью ликвидирован. В настоящий момент для разбора завалов прибыла группировка Уральского учебно-спасательного центра. На месте происшествия организована работа психологической службы МЧС России в количестве 10 специалистов. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось о 12 погибших, эта цифра пока не подтверждается.