Причиной ЧП на заводе "Пластмасс" в Челябинской области назвали нарушение техники безопасности

Причиной ЧП на Копейском заводе "Пластмасс" могло стать нарушение техники безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, вечером 22 октября 2025 года на территории одного из промышленных предприятий города Копейска в результате нарушений правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, их точное количество устанавливается.

В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК России совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и работников предприятия. Назначен комплекс судебных судебных экспертиз для установления причин и обстоятельств случившегося.