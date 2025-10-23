В Челябинской области отменяют все развлекательные мероприятия в учреждениях культуры региона

В Челябинской области, в связи с трагедией в Копейске, было принято решение отменить все развлекательные мероприятия региона. Об этом Накануне.RU сообщили в Министерстве культуры Южного урала.

По словам министра культуры Алексея Бетехтина, в муниципальных и государственных учреждениях культуры, а также в образовательных учреждениях в сфере культуры было принято решение отменить все развлекательные мероприятия. В этот период будут проводиться мероприятия, построенные на классическом репертуаре, с обязательной минутой молчания перед каждым мероприятием.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на всей территории региона будут спущены флаги, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.