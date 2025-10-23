Артем Жога держит на контроле ситуацию, связанную со взрывами на заводе "Пластмасс"

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога держит ситуацию, связанную со взрывами на заводе "Пластмасс" в Челябинской области, под личным контролем. Об этом политический деятель сообщил в своем telegram-канале.

По словам полпреда, на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, продолжаются поисково-спасательные мероприятия. Специалисты делают все возможное для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий случившегося.

Совместно с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было проведено заседание оперативного штаба. Заслушаны доклады руководителей экстренных служб, обсуждены меры поддержки пострадавших и семей погибших. Региональные власти и федеральные структуры действуют скоординированно.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в Копейске выросло до 18 человек, 13 из которых получили помощь амбулаторно. Семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя поддержка со стороны властей региона.