Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске пройдут 29 октября

Первые похороны погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области пройдут 29 октября, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник во властных структурах.

Напомним, что 22 октября 2025 года в Копейске на заводе "Пластмасс" произошел взрыв. В результате взрыва пострадали 23 сотрудника предприятия, из них 13 человек признаны погибшими, их тела найдены. Ведутся поиски останков двух погибших.

Губернатор Алексей Текслер заявлял, что сотрудники предприятия "выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы". Предприятие выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет.