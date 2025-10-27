После взрыва на предприятии в Челябинской области число погибших достигло 13 человек

Правительство Челябинской области в своем telegram-канале опубликовало новые данные по взрыву на предприятии в Копейске. По итогам сверки сформирован список жертв - всего 23 сотрудника. Из них признаны погибшими 13 человек, их тела уже найдены. Еще 10 сотрудников ищут под завалами.

В стационарах областной клинической больницы и больницы Копейска продолжают лечение и восстановление четверо пострадавших. Еще двое пациентов были направлены из ожогового центра ГКБ №6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Напомним, что 22 октября 2025 года в Копейске на заводе "Пластмасс" произошел взрыв. Губернатор Алексей Текслер заявлял, что сотрудники предприятия "выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы". Предприятие выпускает боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивные снаряды, отдельные виды авиационных средств поражения. Причиной взрыва стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет.