В Челябинской области объявлен день траура из-за жертв мощного взрыва на заводе "Пластмасс"
В Челябинской области 24 октября 2025 года будет объявлено Днем траура. Об сообщили Накануне.RU в правительстве Южного Урала.
Соответствующее решение было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В этот день на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Челябинской области. Учреждениям культуры, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные и праздничные мероприятия и передачи.
Руководство региона выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших и оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.
Напомним, что в ночь на 23 октября на местном заводе "Пластмасс" произошли взрывы и начался пожар. Среди заводчан были обнаружены погибшие и раненые.