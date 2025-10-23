В Челябинской области объявлен день траура из-за жертв мощного взрыва на заводе "Пластмасс"

В Челябинской области 24 октября 2025 года будет объявлено Днем траура. Об сообщили Накануне.RU в правительстве Южного Урала.

Соответствующее решение было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В этот день на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Челябинской области. Учреждениям культуры, организациям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные и праздничные мероприятия и передачи.

Руководство региона выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших и оказывает всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям.