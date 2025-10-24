СОГАЗ выплатит компенсации пострадавшим при взрыве на заводе "Пластмасс"

Страховая компания АО "СОГАЗ" готова выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на предприятии "Пластмасс" в Копейске. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

Размер выплаты в случае гибели сотрудника составляет 3 млн руб. и предоставляется иждивенцам или ближайшим родственникам.

Пострадавшие получат компенсацию в зависимости от тяжести травм, установленную таблицей Постановления правительства РФ. Максимальная сумма выплаты составляет 3 млн руб. Сбор документов и заявлений для получения страхового возмещения будет организован через администрацию предприятия. Выплаты будут производиться после завершения расследования и предоставления всех необходимых документов, включая медицинские справки о состоянии пострадавших.

Компания подчеркнула, что выплаты осуществляются в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

Напомним, что 22 октября 2025 года на заводе "Пластмасс" в Копейске произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент случился в одном из производственных цехов, где велись работы с химическими веществами. После взрыва случился пожар, который позже был ликвидирован. По последним данным, на предприятии погибли 12 человек, 29 человек пострадали, из них шесть пострадавших госпитализированы, пятеро – находятся в тяжелом состоянии.