При взрыве на заводе "Пластмасс" в Челябинской области 12 человек пропали без вести

По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам главы региона, местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется.

Силами МЧС продолжаются поисковые работы на месте происшествия.

Ранее Минздрав сообщил о 19 пострадавших сотрудниках завода "Пластмасс". Пять человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое переведены в ожоговое отделение городской клинической больницы №6 Челябинска, еще двое – в областную больницу.