Специальную аллею для захоронения погибших при взрыве на предприятии создадут на кладбище в Копейске

Специальную аллею для захоронения погибших при взрыве на предприятии создадут на кладбище в Копейске Челябинской области, сообщил глава региона Алексей Текслер, сообщают РИА Новости.

Как сообщал Текслер, число погибших в результате трагедии достигло 12 человек, уточняется местонахождение еще 11 сотрудников предприятия. Продолжаются работы на месте происшествия. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 22 октября погибли 12 человек, пострадали 29 человек. В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело. В Челябинской области 24 октября объявлено Днем траура. На всей территории региона приспущены флаги, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.