В Челябинске пройдут панихиды по погибшим и пострадавшим сотрудникам завода "Пластмасс"

Челябинской епархией будет проведена панихида по погибшим и пострадавшим сотрудникам копейского предприятия. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба региональной епархии.

По данным пресс-службы, сейчас на Южном Урале проходят панихиды. Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия и о скорейшем выздоровлении пострадавших. В епархии отметили, что готовы оказать любую помощь близким пострадавших, а также близким погибших.

В результате взрыва на заводе "Пластмасс" в Копейске ночью 23 октября погибли 12 человек, еще 7 человек пострадали и находятся в больнице, врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние.