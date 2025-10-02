Бывшую жену экс-вице-губернатора Ирину Чемезову оставили под домашним арестом

Бывшую супругу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова - Ирину Чемезову оставили под домашним арестом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, из-за неявки защитника, заседание было перенесено на 6 октября.

Напомним, что Верх-Исетский районный суд отправил руководителя свердловского отделения "Союза женщин России" Ирину Чемезову под домашний арест. Решение было принято еще 18 сентября по делу о мошенничестве. Речь может идти о нецелевом использовании гранта свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Под домашним арестом Чемезова пробует до 1 ноября текущего года включительно.

30 сентября Олег Чемезов также был арестован решением Верх-Исетского суда Екатеринбурга до 15 ноября текущего года по обвинению в мошенничестве. В тот же день в суде всплыло имя бывшего губернатора Евгения Куйвашева, досрочно сложившего свои полномочия. Подробнее о том, как проходил суд, и о деталях дела мы писали ранее.