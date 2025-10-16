Премьер-министр Венгрии заявил, что страна готова принять Путина и Трампа

Венгрия готова стать площадкой для встречи российского президента Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште, где оба обсудят, могут ли они "положить конец бесславной в**** между Россией и Украиной".

"Мы готовы. Запланированная встреча американского и российского президентов - отличные новости для всех людей на планете, кто хочет мира", - написал Орбан в своих социальных сетях.

По итогам телефонного разговора с Путиным, Трамп также заявил, что Россия и Америка договорились на следующей неделе организовать переговоры советников высокого уровня, а уже после встретиться друг с другом лично.