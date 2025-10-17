Орбан заявил о начале подготовки к встрече Путина и Трампа

Будапешт начал подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Подготовка к мирному саммиту США – Россия уже идет", – заявил в соцсети в X глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

16 октября состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште, где оба обсудят, могут ли они "положить конец бесславной в**** между Россией и Украиной".

Информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.