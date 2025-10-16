Трамп заявил о скорой встрече с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп объявил о скорой встрече с Владимиром Путиным, которая состоится в Венгрии. Об этом американский глава заявил после телефонного разговора с российским президентом.

"Президент Путин и я затем встретимся в согласованном месте - Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить, сможем ли мы положить конец в**** между Россией и Украиной", — написал президент в Truth Social.

Он также рассказал, что обсуждал с Владимиром Путиным вопросы торговли обеих стран после завершения военного конфликта и назвал беседу продуктивной. Помимо этого он заявил, что обсудит состоявшийся телефонный разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским при встрече 17 октября.