Путин после разговора с Трампом собрал в Кремле членов Совбеза

Президент РФ Владимир Путин вечером 16 октября после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совбеза РФ. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин "подробно проинформировал их о содержании состоявшегося обмена мнениями со своим американским коллегой", добавил Ушаков.

16 октября состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште. Информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.