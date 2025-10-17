Песков: Логистика поездки Путина в Венгрию пока непонятна

Логистика поездки президента РФ Владимира Путина в Венгрию для встречи с Дональдом Трампом пока непонятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока, конечно же, это непонятно", - цитирует его РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, почему Венгрия была выбрана местом для проведения саммита, Песков сообщил, что такие решения "принимаются обоюдно"

16 октября состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште. Информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.