Мерц: Встреча Путина и Трампа в Будапеште "укрепляет надежду на прекращение конфликта на Украине"

Канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о взаимосвязи предстоящей встречи президентов России и США и возможному прекращению конфликта на Украине. По мнению политика, тьакая встреча "укрепляет надежду" на разрешение ситуации.

"Президент Трамп осознаёт свою ответственность. Он также осознаёт имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен стать образцом успеха этого президентства, то он продолжит обращать внимание на Украину и стремиться положить конец *****", - сказал канцлер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитату приводит РБК.

16 октября состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран. Трамп сообщил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште. Информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.