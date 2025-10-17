Ушаков: Ведется подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Будапеште.

Эту информацию подтвердил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы между главами двух стран. По словам Ушакова, особый акцент был на вопросах урегулирования украинского кризиса.

Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность Москвы в достижении мирного политико-дипломатического решения.

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште, где оба обсудят, могут ли они "положить конец бесславной в**** между Россией и Украиной".