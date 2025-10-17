Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште пройдет в течение двух недель

Американский президент Дональд Трамп надеется на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

"Я бы сказал, в течение двух недель или около того — довольно быстро", — заявил глава государств во время общения с журналистами.

Глава США указал, что до этого госсекретарь Марко Рубио собирается встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться уже в скором времени, сейчас согласовываются время и место ее проведения.

Ранее Трамп заявил, что встретится с российским коллегой в согласованном месте в Будапеште, где оба обсудят, могут ли они "положить конец бесславной в**** между Россией и Украиной".