Mash: Экс-губернатора Курской области вызвали на беседу в СК

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на беседу в Следственный комитет, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, следствие установило прямую связь между ним и задержанным гендиректором "Корпорации развития Курской области" Владимиром Лукиным. Как выяснилось, они познакомились в Москве, где Смирнов работал первым замом гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов, а Лукин был замначальника Мосжилинспекции.

Mash пишет, что решение по Смирнову будет зависеть от показаний Лукина.

Как сообщалось, гендиректору "Корпорация развития Курской области" Лукину вменили злоупотребление полномочиями. Он проходит делу о махинациях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Из-за этого из бюджета области, по данным следствия, незаконно потратили 173 млн рублей.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области". Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.