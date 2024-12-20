По делу о защитных сооружениях задержан глава "Корпорации развития Курской области"

В Курске правоохранители продолжают задержания по делу о махинациях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. На этот раз "пришли" за руководителем региональной "Корпорации развития".

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Гендиректору "Корпорация развития Курской области" Владимиру Лукину вменили злоупотребление полномочиями. Из-за этого из бюджета области незаконно якобы потратили 173 млн руб., сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области". Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.