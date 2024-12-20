Задержанный глава "Корпорации развития Курской области" награжден медалью за укрепление обороны РФ

Задержанному главе "Корпорации развития Курской области" Владимиру Лукину несколько месяцев назад вручили медаль за вклад в укрепление обороны РФ, сообщает Baza.

Как пишет телеграм-канал, это произошло в сентябре во время визита в Курскую область замминистра обороны РФ Юнус-бека Евкурова.

Как сообщалось, гендиректору "Корпорация развития Курской области" Лукину вменили злоупотребление полномочиями. Он проходит делу о махинациях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Из-за этого из бюджета области незаконно якобы потратили 173 млн рублей.

По данным СМИ, на строительство оборонных линий было выделено более 3 млрд рублей.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области". Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.