Арестованного главу "Корпорации развития Курской области" отстранят от работы

Генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин, находящийся под стражей, будет временно отстранен от работы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, "конституционные нормы о презумпции невиновности никто не отменял", но в условиях отсутствия на рабочем месте он должен временно быть отстранен.

Хинштейн добавил, что необходимо серьезно проанализировать деятельность корпорации, передает РИА Новости.

Как сообщалось, гендиректору "Корпорация развития Курской области" Лукину вменили злоупотребление полномочиями. Он проходит делу о махинациях при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной. Из-за этого из бюджета области незаконно якобы потратили 173 млн рублей.

По данным СМИ, на строительство оборонных линий было выделено более 3 млрд рублей.

Ранее суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области". Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений.